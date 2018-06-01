Кабмин Италии возглавил юрист-популист, от которого ожидают дружественных шагов в отношении РФ

Пост главы МВД принял федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини, который, как ожидается, в этой должности займется борьбой с нелегальной миграцией.

Объединенное Министерство труда и экономического развития (ранее это были два отдельных ведомства) возглавит Ди Майо. Ему предстоит претворить в жизнь обещанное в правительственной программе введение безусловного базового дохода. Также вместе с Сальвини Ди Майо возьмет на себя обязанности вице-премьера.

МИД Италии будет руководить бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези, работавший в правительстве с 2011-го по 2014 год. Местные наблюдатели расценивают его назначение как позитивный сигнал для отношений с Евросоюзом, несмотря на то что в программе правительства значится намерение "вновь обсудить договоры Европейского союза" и "вместе с европейскими партнерами пересмотреть" основополагающие механизмы экономического управления ЕС.

Главой Минобороны станет представительница "Движения пяти звезд" Элизабетта Трента. В разное время она служила политическим советником МИД Италии в Ираке и советником Минобороны при миротворческой миссии ООН в Ливане, а также служила в Ливии, где занималась вопросами реинтеграции бывших участников гражданского конфликта.

Пост главы Минкультуры также отойдет представителю "Движения" - им станет Альберто Бонисоли, директор Миланской новой академии изящных искусств.

Министерство экономики и финансов Италии возглавит профессор политической экономии римского университета "Тор Вергата" Джованни Триа. Экономист Савона, назначение которого на пост главы минэкономики ранее заблокировал президент Италии Маттарелла, перешел на должность министра по делам Евросоюза.

Конте работает профессором частного права во Флорентийском университете и имеет крупную адвокатскую контору в Риме.

Путин одним из первых поздравил Конте со вступлением в должность

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Джузеппе Конте со вступлением в должность председателя Совета министров Италии, направив ему поздравительную телеграмму. В своем послании Путин отметил, что отношения между Россией и Италией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, сообщает сайт Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Италии", - подчеркнул Путин в своем послании.

Смена курса в отношениях с Россией

Создание в Риме коалиции между левыми и правыми популистами представляет собой в высшей степени долгожданное событие для Москвы, уверен журналист Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

В то время как перспектива создания в Италии популистского, критически настроенного к ЕС правительства становится причиной растущей нервозности на финансовых рынках, российское руководство может себя поздравить, комментирует Рюш. Впервые в одной из значимых стран Европы к власти приходит правительство, которое открыто призывает к смене курса Запада в отношении Москвы.