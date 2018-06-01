Фото: возле национального парка Эстонии полыхает лес
1 июня 2018 г., 21:29
Сегодня в 17.18 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Вильянди в деревне Тохври горит лес.
Фотограф Sakala Кенно Соо сообщил, что когда спасатели прибыли на место, увидели уже густой дым и пожар больших масштабов. В 17.52 был повышен уровень вызова до третьего.
Столбы дыма видны за несколько километров, рядом с местом происшествия находится национальный парк Соомаа.
Пока масштабы пожара неизвестны. На месте работают спасатели из Вильяндимаа и Пярнумаа.