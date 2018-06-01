пт, 01.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: возле национального парка Эстонии полыхает лес

Фото: возле национального парка Эстонии полыхает лес

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня в 17.18 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Вильянди в деревне Тохври горит лес.

Фотограф Sakala Кенно Соо сообщил, что когда спасатели прибыли на место, увидели уже густой дым и пожар больших масштабов. В 17.52 был повышен уровень вызова до третьего.

Столбы дыма видны за несколько километров, рядом с местом происшествия находится национальный парк Соомаа.

Пока масштабы пожара неизвестны. На месте работают спасатели из Вильяндимаа и Пярнумаа.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ