Фото: дети устроили опасные игры посреди проезжей части

Автор поста написал, что ученики Таммсаареской школы устроили сегодня опасные игры: они сидели на проезжей части возле остановки, а взрослые просто стояли рядом и никак не реагировали. По словам очевидца, после его замечаний они все же покинули дорогу.

Молодежный полицейский Ляэнеской префектуры Кристель Юргенс сказала, школа сообщила о сидящих посреди дороги учениках.

«Ходила в школу побеседовать с этими молодыми людьми. Объяснила им, что подобным поведением они создают опасную ситуацию на дороге и никогда не знаешь, откуда и как быстро поедет автомобиль», - сказала Юргенс.