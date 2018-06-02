Вне дома: вчера в ресторане Rae Meierei открылся уникальный коктейль-бар Viinamuuseum!

Этого события ждали давно: коллекция крепких алкогольных напитков ресторана Rae Meierei известна с момента его открытия и все время пополняется. В новом баре будут смешивать крафтовые коктейли - в меню уже 24 уникальных вкуса.
"Ваш дом" был допущен за неприметную железную дверь, которая находится в укромном уголке ресторана, еще до официального открытия.
Мы смогли вволю поудивляться необычному интерьеру, в создании которого чувствуется рука того же художника, оформившего весь Rae Meierei: промышленный дизайн соседствует с копиями античных статуй, шестеренки, зубчатые диски и прочая техническая утварь уживается с супермодными лампами, а на полках застекленных стеллажей расставлена знаменитая коллекция водок, начиная от эстонских, заканчивая... Она не заканчивается, она кажется бесконечно теряющейся в пространстве бара и будет пополняться.
Но давайте уже о напитках. Для вечеринки по случаю открытия заведения бармены, за работой которых наблюдать было одно удовольствие, приготовили коктейли с текилой трех сортов, водкой с загадочными ягодами и много чего еще, а вдобавок каждый пришедший мог заказать совершенно новые коктейли с необыкновенным сочетанием вкусов. Вот, например, коктейль "Мать дракона": граппа со свежим чили, свежими клубничными помидорами, красной смородиной и розовым лимонадом. Не впечатлило? Тогда вот вам "Вишневая леди": вишневый бурбон, терновый джин, красный вермут и варенье из бергамота. Или "Солт лэйк сити": коньяк на травах, карамельный ликер с соленой карамелью и ангостурой? В общем, гурманы и экспериментаторы могут быть довольны.
Но, наверное, любителей "отвертки" и джин-тоника тоже отсюда не выгонят, хотя при таком разнообразии разве что очень странный человек, скромно потупившись, произнесет сакраментально-сериальное: "Накапайте мне этого, с соком..." Впрочем, в меню есть и чистый крепкий алкоголь высочайшего качества: одного только виски - пятнадцать сортов! Главное - не увлекаться!
Команда поваров под руководством Дмитрия Рооза уже ставит на столы разнообразные закуски, вот уже открывается тяжелая железная дверь. Сейчас войдут первые посетители.
"Ваш дом" уступает место коллегам, которые, как всегда, расскажут про "смотрите, кто пришел". А мы с вами сюда еще вернемся, но уже посоветоваться с барменами о том, как приготовить крутой коктейль из доступных обычному потребителю напитков, без ангостуры. Хотя... лучше попробовать что-нибудь необычное.