Вне дома: вчера в ресторане Rae Meierei открылся уникальный коктейль-бар Viinamuuseum!

ФОТО: Rae Meierei

"Ваш дом" был допущен за неприметную железную дверь, которая находится в укромном уголке ресторана, еще до официального открытия.

ФОТО: Вера Копти.

Мы смогли вволю поудивляться необычному интерьеру, в создании которого чувствуется рука того же художника, оформившего весь Rae Meierei: промышленный дизайн соседствует с копиями античных статуй, шестеренки, зубчатые диски и прочая техническая утварь уживается с супермодными лампами, а на полках застекленных стеллажей расставлена знаменитая коллекция водок, начиная от эстонских, заканчивая... Она не заканчивается, она кажется бесконечно теряющейся в пространстве бара и будет пополняться.

ФОТО: Вера Копти.

Но давайте уже о напитках. Для вечеринки по случаю открытия заведения бармены, за работой которых наблюдать было одно удовольствие, приготовили коктейли с текилой трех сортов, водкой с загадочными ягодами и много чего еще, а вдобавок каждый пришедший мог заказать совершенно новые коктейли с необыкновенным сочетанием вкусов. Вот, например, коктейль "Мать дракона": граппа со свежим чили, свежими клубничными помидорами, красной смородиной и розовым лимонадом. Не впечатлило? Тогда вот вам "Вишневая леди": вишневый бурбон, терновый джин, красный вермут и варенье из бергамота. Или "Солт лэйк сити": коньяк на травах, карамельный ликер с соленой карамелью и ангостурой? В общем, гурманы и экспериментаторы могут быть довольны.

ФОТО: Вера Копти.

Но, наверное, любителей "отвертки" и джин-тоника тоже отсюда не выгонят, хотя при таком разнообразии разве что очень странный человек, скромно потупившись, произнесет сакраментально-сериальное: "Накапайте мне этого, с соком..." Впрочем, в меню есть и чистый крепкий алкоголь высочайшего качества: одного только виски - пятнадцать сортов! Главное - не увлекаться!

Команда поваров под руководством Дмитрия Рооза уже ставит на столы разнообразные закуски, вот уже открывается тяжелая железная дверь. Сейчас войдут первые посетители.

ФОТО: Вера Копти.