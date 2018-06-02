В Таллинне пятилетнего ребенка из автобуса доставили в больницу
2 июня 2018 г., 9:23
Вчера, 1 июня, в Таллинне при столкновении автомобиля и автобуса пострадал ребенок.
В 11.38 поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Эндла, Тулика и бульвара Сыпрузе, где 56-летний мужчина на машине Ford Transit поворачивал направо и врезался в автобус Volvo, за рулем которого был 47-летний мужчина.
В результате столкновения в автобусе упал пассажир - пятилетний мальчик.
Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.