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В Таллинне пятилетнего ребенка из автобуса доставили в больницу

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Скорая помощь и полиция в Таллинне. Фото иллюстративное

ФОТО: Martin Ilustrumm

Вчера, 1 июня, в Таллинне при столкновении автомобиля и автобуса пострадал ребенок.

В 11.38 поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Эндла, Тулика и бульвара Сыпрузе, где 56-летний мужчина на машине Ford Transit поворачивал направо и врезался в автобус Volvo, за рулем которого был 47-летний мужчина. 

В результате столкновения в автобусе упал пассажир - пятилетний мальчик.

Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу. 

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