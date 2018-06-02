В Таллинне пятилетнего ребенка из автобуса доставили в больницу

В 11.38 поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Эндла, Тулика и бульвара Сыпрузе, где 56-летний мужчина на машине Ford Transit поворачивал направо и врезался в автобус Volvo, за рулем которого был 47-летний мужчина.