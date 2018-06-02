Из Копли через Америку к вершинам мирового фигурного катания: Наталью Забияко не остановила даже страшнейшая травма

И только потом выброс идет на полную. А как высоко партнер выбрасывает на льду - это вообще не важно.

- Один из самых примечательных событий в твоей карьере - отъезд в 15 лет в Америку. Как ты туда вообще попала?

- Вначале я откаталась один сезон с Сергеем Мухиным, но он уехал зарабатывать денег в ледовые шоу. Я осталась без партнера. В Таллинне парников-мужчин вообще не было. Пришлось зарегистрироваться на сайте, где ищут партнеров в пару. Мне написал украинец Сергей Кульбач, который и предложил поехать в Америку. Желание было продолжать карьеру и поняла, что не хочу в 15 лет заканчивать. Закончила девятый класс и улетела в США. Родители были, кстати против. Да и я сама никогда одна не летала, очень нервничала. Но в Вашингтон долетала.

- Тебя там ждали?

- Да, но это было все чужие люди. Я никогда не видела прежде ни семью где должна была жить, ни тренеров, с которыми только раз по телефону говорила. Они сами из Болгарии. А вот о семье, где должна была жить не знала вообще ничего. Меня встретили и поздно вечером отвезли к ним. Язык я знала на уровне школьной программы. Я прожила у них два месяца, но мне помогло то, что в той же семье жили и две девочки из России, которые приехали учить язык. С ними было проще. На следующий день я пошла на тренировку, попробовали разные элементы и поймали свою волну с Сергеем. В США приходилось платить за все, кроме жилья: я переехала в одну русскую семью, где дочка также занималась у моих тренеров. А за тренеров платили так: мы помогали им в тренировках с другими детьми и наша зарплата шла в счет оплаты работы тренеров.

- Как удалось убедить родителей дать согласие на твой переезд?

- Я сказала им, что мне очень-очень надо ехать в США, что это единственный вариант продолжения карьеры. Они это прекрасно поняли. Родителям пришлось денег занять, чтобы я смогла уехать в Америку. Родители всегда верили в меня. Да и сейчас они меня очень поддерживают.

- Америка для тебя была таким идеальным местом: ты только тренировалась. Или для развлечений было времени?

- Особо времени на это не было. Побывала в Нью-Йорке и у океана. По вечерам ходили к знакомым в гости. Поэтому выходит, что это был такой вот пятилетний тренировочный лагерь. А вообще в Америке мне очень понравилось жить.

- Ты сказала, что вот эти выбросы и прыжки неопасны, но ты же два раза получала страшную травму. Как это случилось?