Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже

На следующей неделе, с 4 по 8 июня, Apple проведет ежегодную конференцию WWDC (Worldwide Developers Conference) в Калифорнии, на которой будут представлены новинки компании, в том числе и новое программное обеспечение iOS 12. В нем ожидают увидеть опцию, которая снизит время использования iPhone или заставит относиться к этому более осознанно, пишет Lenta.ru.

Apple представит технологию «Цифровое здоровье» (Digital Health), которая будет включать в себя ряд инструментов, показывающих пользователям, как они используют свои гаджеты и тратят время в приложениях.

Предполагается, что «Цифровое здоровье» проанализирует данные об использовании приложений и позволит установить ограничения. Как именно будет действовать алгоритм, пока не известно: либо пользователи будут получать предупреждения о чрезмерном использовании, либо приложение будет автоматически блокироваться.

Как правило, на конференции Apple рассказывает о функциях, которые делают использование техники более удобным, заставляя покупателей обращаться к своим устройствам как можно чаще. Однако 2018 год станет исключением, так как новые технологии помогут клиентам бороться с растущей во всем мире зависимостью от гаджетов.

После презентации iOS 11 клиенты Apple смогли видеть данные об использовании каждого приложения, но технология была направлена на увеличении времени работы батареи, а не на преодоление зависимости.