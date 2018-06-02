Долги растут: более 14 000 жителей Эстонии получат оповещения от налоговиков

Общая сумма неоплаченных налогов людей, которые только получат оповещения, составляет 350 307 евро, большинство из которых — земельный налог. Оповещения от департамента уже получили те, задолженность по налогам которых более 50 евро.

По состоянию на 2 апреля земельный налог оплатили 91% людей, а долг был у 29 684 людей на общую сумму в 853 076 евро.

По словам представителя Налогово-таможенного департамента Лийны Йыытс, следует как можно быстрее покрыть задолженности по налогам, чтобы процент сильно не изменил итоговую сумму. «К сумме налоговой задолженности в день прибавляется 0,06 процента, то есть к сумме долга в 50 евро в месяц прибавится один евро», - говорит Йыытс.