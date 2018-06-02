Долги растут: более 14 000 жителей Эстонии получат оповещения от налоговиков

Налогово-таможенный департамент на следующей неделе отправит напоминание 14 700 людям, которые вовремя не выплатили налоги. Сообщение получат по СМС или электронной почте те люди, задолженность по налогам которых менее 50 евро, пишет Järva Teataja.
Общая сумма неоплаченных налогов людей, которые только получат оповещения, составляет 350 307 евро, большинство из которых — земельный налог. Оповещения от департамента уже получили те, задолженность по налогам которых более 50 евро.
По состоянию на 2 апреля земельный налог оплатили 91% людей, а долг был у 29 684 людей на общую сумму в 853 076 евро.
По словам представителя Налогово-таможенного департамента Лийны Йыытс, следует как можно быстрее покрыть задолженности по налогам, чтобы процент сильно не изменил итоговую сумму. «К сумме налоговой задолженности в день прибавляется 0,06 процента, то есть к сумме долга в 50 евро в месяц прибавится один евро», - говорит Йыытс.
В случае вопросов можно позвонить по инфотелефону 880 0810 или написать по адресу info@emta.ee.