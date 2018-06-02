Керсти Кальюлайд: события в Украине и Грузии нужно называть своими именами

«Основанный на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится лишь в том случае, если мы больше не будем притворяться, что нас не давят те, кто считает, что интересы сильнейших гораздо важнее свободы стран и народов, - сказала Кальюлайд и добавила, что существует много стран, возможности которых ограничивать свободу собственного населения и других постоянно растут. - Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, как близко мы подошли к обрыву по сравнению с началом века».