сб, 02.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
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Хельме пожаловался на резкий рост числа темнокожих в Таллинне

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Март Хельме.

ФОТО: Tairo Lutter

Партия EKRE в понедельник открыла ляэнераннаское отделение в Лихула, где выступил председатель Март Хельме, пишет Postimees.

«В Таллинне резко растет число негров», - сказал Хельме. За этим последовала история, которую Хельме часто приводит в пример на собраниях — как он должен в качестве преподавателя обучать темнокожих в университете. «Послушайте, это цельная древесина, - сказал Хельме и постучал по столу. - Но если им постучать по головам, это полая древесина».

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