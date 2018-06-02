Хельме пожаловался на резкий рост числа темнокожих в Таллинне

«В Таллинне резко растет число негров», - сказал Хельме. За этим последовала история, которую Хельме часто приводит в пример на собраниях — как он должен в качестве преподавателя обучать темнокожих в университете. «Послушайте, это цельная древесина, - сказал Хельме и постучал по столу. - Но если им постучать по головам, это полая древесина».