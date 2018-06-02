Смотрите, какое жилье можно купить в Таллинне в пределах 35 000 евро

Список открывает только что отремонтированная комната площадью 16,2 м2 в общежитии гостиничного типа на Уус-Малева, 7. Правда, такое жилье по документам считается однокомнатной квартирной собственностью, продается срочно и стоит 30 500 евро. По фото видно,что ремонт сделан неплохой.

ФОТО: KV.EE

Чуть дешевле - ровно 30 000 евро стоит комната с душем, туалетом и кухонным уголком из семикомнатного блока в центре Таллинна, на улице Нафта. Продаются все семь комнат площадью от 9 м2, которые можно купить и оптом, и в розницу. Одна из них - с балконом.

ФОТО: KV.EE

Если вас прельщает свежий воздух и устраивает необходимость сделать ремонт в запущенной квартире площадью 21,2 м2, расположенной в дряхлом деревянном доме в Нымме, то вам предстоит заплатить 31 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Часто маленькие квартирки в домах коридорного типа или, как их стало модно называть, студии покупают для сдачи в аренду. А когда покупают, что называется, для жизни, то нуждаются в покупке мебели. Вариант на Пухангу продается со всей обстановкой, что может пригодиться и одной, и второй категриии покупателей. Цена - 33 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Комната 17 м2 в восьмиэтажном красном кирпичном доме на Рандла привлекает балконом площадью 2 м2 и встроенным гардеробом. Комната требует санитарного ремонта. В доме имеется лифт. В объявлении, рядом с ценой 35 000, читаем приятные любому покупателю слова: если нравится, сделай свое предложение!