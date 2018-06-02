Больше всего в этом году выросла численность EKRE

Если по состоянию на последний день прошлого года в EKRE был 8231 член партии, то к 1 июня это число выросло на 200 и достигло 8431 человека.

Больше всего однопартийцев потерял IRL – 119 человек и численность партии упала с 8818 до 8699 членов.

Следующими по росту численности из парламентских партий являются Центристская партия (плюс 34 члена) и Свободная партия (плюс три члена).