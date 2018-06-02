Больше всего в этом году выросла численность EKRE

За первые пять месяцев текущего года больше всего число членов партии выросло у Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а сократилось — у Союза Отечества и Res Publica (IRL), передает Rus.err.
Если по состоянию на последний день прошлого года в EKRE был 8231 член партии, то к 1 июня это число выросло на 200 и достигло 8431 человека.
Больше всего однопартийцев потерял IRL – 119 человек и численность партии упала с 8818 до 8699 членов.
Следующими по росту численности из парламентских партий являются Центристская партия (плюс 34 члена) и Свободная партия (плюс три члена).
По состоянию на 1 июня крупнейшая политическая сила Эстонии — Центристская партия насчитывает 14 834 члена, а наименьшая численность среди парламентских партий — у Свободной партии, в которой состоит 641 член.