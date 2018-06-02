Луйк: нас совсем не радует, что Эстония была права в отношении исходящей со стороны России угрозы

«Это стереотип, что восточные европейцы так заняты своими проблемами, что не понимают, что происходит на юге, и потому не могут проявить понимание», - сказал Луйк в посвященной НАТО дискуссии.

В то же время, южные страны НАТО активно участвуют в миссиях сдерживания на восточном фланге альянса, сказал он.

По словам министра, НАТО успешно адаптирован к угрозам с востока и юга. «Нужны разные ресурсы. На востоке нужны сухопутные войска и конвенциональные способности, а на юге скорее силы быстрого реагирования, войска особого назначения и торговые партнерства».

Кроме того, по словам Луйка, Россия крайне активно действует на юге, а крупнейший военный конфликт, в котором участвует Москва, ближе всего из членов НАТО расположен к Турции и Греции.

«Россия многое сделала для укрепления единства НАТО. То обстоятельство, что Эстония всегда была права в отношении исходящей со стороны России угрозы, нас совсем не радует», - сказал он.

По словам Луйка, союзники построили для обороны Балтийских стран логическую и сильную систему сдерживания. «Разговоры о расколе между востоком и югом — это в каком-то смысле теоретическая конструкция. Самый сильный раскол — между крупными странами-членами. Некоторые лидеры заметно ставят свою страну на первое место. Сильные разногласия между странами-членами обладают потенциалом разрушить альянс».

НАТО ослабляют слабеющие представления о единстве и ценностях и неуклюжий процесс принятия решений, сказал Луйк.

По словам Луйка, когда разражается кризис, нет времени для бесконечного обсуждения деталей, а у крупных стран на это нет времени, поэтому они предпочитают создавать добровольные коалиции. «У нас тоже временами бывает чувство, что у нас нет времени или чувства, что НАТО сможет нам помочь. Например, в сфере киберобороны», - сказал он.

Министр подчеркнул, чтобы важно, чтобы НАТО был готов быстрее реагировать на проблемы своих стран-членов.