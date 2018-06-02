Прямая трансляция: IRL приступает к смене названия партии
2 июня 2018 г., 12:22
В субботу в театре Ugala в Вильянди пройдет конгресс Союза Отечества и Res Publica (IRL).
На конгрессе обсудят переименование партии в Отечество (Isamaa), изменения устава и принятие базовых мировоззренческих принципов.
По словам председателя IRL Хелира-Валдора Сеэдера, новое имя возлагает на партию множество обязательств – она прежде всего должна будет вести себя как партия, которая не следует за тем, откуда дует ветер, а работает в интересах Эстонии.