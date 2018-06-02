Имейте в виду: завтра в одном из районов Таллинна ожидаются большие пробки

Организаторы мероприятия рекомендуют после обеда вовсе отказаться от поездок через Пирита и при возможности использовать альтернативные маршруты, например, через Нарвское шоссе или Лагна-теэ. Самое активное движение ожидается около 15 часов, когда будет проходить генеральная репетиция праздника. Также более активный поток машин ожидается до начала праздника в 17 часов и после его завершения в 18 часов.

«Прибывающим на праздник на машине следует учитывать нехватку парковочных мест и запастись временем для того, чтобы найти место, а также следует знать, что вокруг велодрома Пирита парковка платная и при неуплате можно получить штраф», - сказал отвечающий за организацию движения на мероприятии Марко Кока из предприятия K Security.

Для передвижения по Пирита людей призывают использовать общественный транспорт, велосипеды или пешие прогулки. Организаторы приносят извинения за возможные неудобства.

Ближайшая к Пиритаскому спортивному центру остановка - «Румму», на которой останавливаются автобусы 1A, 6, 8, 34A, 38, 114, 260 и 288.