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  • Фото: в Тапа машина вылетела с дороги и врезалась в дерево

Фото: в Тапа машина вылетела с дороги и врезалась в дерево

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ДТП в Тапа

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

1 июня около 16 часов в Тапа на перекрестке Пайдеского шоссе и бульвара Лембиту произошло ДТП. Полиция просит помощи очевидцев.

Место ДТП

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

По предварительным данным, 49-летняя женщина на автомобиле Toyota хотела повернуть налево, потеряла управление, вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Женщина была доставлена в травмпункт для проверки здоровья.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 5329 2883 или написать на адрес электронной почты aare.soosalu@politsei.ee.

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