Фото: в Тапа машина вылетела с дороги и врезалась в дерево
2 июня 2018 г., 13:17
1 июня около 16 часов в Тапа на перекрестке Пайдеского шоссе и бульвара Лембиту произошло ДТП. Полиция просит помощи очевидцев.
По предварительным данным, 49-летняя женщина на автомобиле Toyota хотела повернуть налево, потеряла управление, вылетела с дороги и врезалась в дерево.
Женщина была доставлена в травмпункт для проверки здоровья.
Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефону 5329 2883 или написать на адрес электронной почты aare.soosalu@politsei.ee.