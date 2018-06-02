Видео читателя: по центру города бегал абсолютно голый мужчина

По словам очевидца, голый мужчина сначала пробежал по одной стороне моста, перепрыгнул через ограждение, миновал проезжую часть и пробежал по пешеходной дорожке по другой стороне моста. Когда он добежал до середины моста, он взобрался на внешние перила моста и вскарабкался на столб.