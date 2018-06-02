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Видео читателя: по центру города бегал абсолютно голый мужчина

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Вчера вечером по мосту в центре Пярну бегал абсолютно голый молодой человек, сообщает Pärnu Postimees.

По словам очевидца, голый мужчина сначала пробежал по одной стороне моста, перепрыгнул через ограждение, миновал проезжую часть и пробежал по пешеходной дорожке по другой стороне моста. Когда он добежал до середины моста, он взобрался на внешние перила моста и вскарабкался на столб.

«Это выглядело опасно», - рассказывает очевидец произошедшего.

Очевидец предположил, что речь идет об участнике мальчишника, поскольку бегающего молодого человека активно поддерживала толпа друзей в одинаковых рубашках.

Позже та же самая компания появилась в парке, но все уже были одеты.

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