Галеотти: Россия пользуется вымогательским геополитическим подходом

«Россия не является крупной державой ни по одному из показателей кроме способности взорвать мир, - сказал Галеотти в панельной дискуссии о демократии и дигитальных нарушениях. - В идеале Россия хотела бы заключить с Западом Ялтинский договор 2.0, который поднял бы ее до уровня равного собеседника».

Если она этого не добьется, ей остается только досаждать Западу и нейтрализовать его таким образом, который позволил бы России навязать ему свою волю, сказал он.

«Поскольку мы не можем дать Путину то, что он хочет, мы останемся в этой ситуации как минимум до тех пор, пока он будет находиться у власти», - сказал Галеотти и назвал эту ситуацию бесконечной борьбой, в ходе которой Россия пытается подорвать и расколоть Запад.

Хотя Путина, по словам директора Mayak Intelligence, считают шахматистом, Россия действует все более оппортунистически. «Некоторыми операциями очевидно руководит администрация президента, но часто их организуют чиновники низкого уровня по просьбе Кремля, опираясь на подсказку или в надежде сделать что-то, что ему по нраву».

Угадывать, чего завтра захочет Путин, для российских чиновников все важнее, сказал Галеотти. «Если взглянуть на то, как они действуют, это феноменально оппортунистическое поведение. Они пользуются спектром инструментов, продиктованных сиюминутной потребностью».