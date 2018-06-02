Солдатов: Путин в 2014 году потребовал от россиян активности

Президент России Владимир Путин в 2014 году изменил стратегию общения с россиянами и потребовал от них вместо пассивности активности, сказал на конференции Леннарта Мери в субботу редактор портала Agenta.ru Андрей Солдатов.
После 2014 года Путин полностью изменил свою стратегию. Если раньше он говорил народу, чтобы тот оставался пассивным, «забыл о политике», то после украинских событий он счел нужным мобилизовать российский народ, сказал Солдатов.
Для этого Путин использовал идею о России как о сверхдержаве, а конфликты на Украине и в Сирии в качестве своеобразного наркотика, чтобы поднять народ на дыбы, сказал он.
В то же время, Солдатов подчеркнул, что это повысило риск возникновения конфликтов, поскольку народ быстро забывает и для того, чтобы поддерживать его в состоянии аффекта, нужны регулярные новые «инъекции».
«Он может решить, что нам нужно что-то посильнее», - предупредил Солдатов.