Ратас: к строительству целлюлозного завода необходимо подходить взвешенно

Ратас отметил, что последние месяцы привнесли немало захватывающих событий в политический ландшафт Эстонии. Сменились руководители Реформистской и Свободной партий, было инициировано движение Эстония 200, вышло со своей идеей реформирования общественного сектора целевое учреждение Государственная реформа (Riigireformi Sihtasutus).

Остро стоит вопрос строительства целлюлозного завода, по которому Центристская партия, из всех парламентских партий, заняла наиболее взвешенную позицию. « Мы понимаем вопросы людей, их страхи и противостояние. Мы четко сказали, что с учетом ущерба для окружающей среды и мнения местных жителей, строить завод нельзя. Но, с другой стороны, мы не можем «обнулять» инициативу предпринимателей», сказал Юри Ратас.

Председатель Центристской партии отметил, что предприниматели и крупные инвестиции создают новые рабочие места для наших людей и способствуют росту благосостояния общества. А это, в свою очередь, создает те доходы, из которых мы платим пенсии пожилым, вкладываем во внутреннюю безопасность и местную жизнь.