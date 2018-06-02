В США почти 200 человек отравились салатом-латуком, пятеро погибли

Причиной массового отравления стал салат из штата Аризона, который был заражен кишечной палочкой. При этом, по словам экспертов, вегетационный период салата-латука окончился около шести недель назад. Однако сообщения о новых случаях отравления продолжают поступать.

Отравились люди в 35 штатах. Ранее в Калифорнии сообщалось об одной смерти. В пятницу чиновники здравоохранения заявили о четырех других: в Арканзасе, в Нью-Йорке и двух в Миннесоте.