Луйк: Грузия и Украина должны ждать подходящего момента для вступления в НАТО
2 июня 2018 г., 15:15
Грузия и Украина должны готовиться к вступлению в НАТО и ждать подходящего момента, сказал министр обороны Юри Луйк в панельной дискуссии на конференции Леннарта Мери, сообщает Rus.err.ee.
"Я говорил своим грузинским и украинским коллегам, что никогда не нужно сдаваться. Лучший пример — членство Балтийских стран. Его считали чудом, но, тем не менее, это произошло", - сказал Луйк в посвященной НАТО дискуссии.
По словам Луйка, он никогда не слышал заявлений, чтобы принятие Балтийских стран в НАТО каким-либо образом означало, что в альянс не могут быть приняты Грузия и Украина.