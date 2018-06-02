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Луйк: Грузия и Украина должны ждать подходящего момента для вступления в НАТО

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ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Грузия и Украина должны готовиться к вступлению в НАТО и ждать подходящего момента, сказал министр обороны Юри Луйк в панельной дискуссии на конференции Леннарта Мери, сообщает Rus.err.ee.

"Я говорил своим грузинским и украинским коллегам, что никогда не нужно сдаваться. Лучший пример — членство Балтийских стран. Его считали чудом, но, тем не менее, это произошло", - сказал Луйк в посвященной НАТО дискуссии.

По словам Луйка, он никогда не слышал заявлений, чтобы принятие Балтийских стран в НАТО каким-либо образом означало, что в альянс не могут быть приняты Грузия и Украина.

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