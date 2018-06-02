Против Вайнштейна подали еще один иск с обвинениями в изнасиловании

Против известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в США в пятницу, 1 июня, подан новый иск с обвинениями в сексуальном насилии. Заявление направлено от трех женщин, передает Deutsche Welle.
Одна из них, американская актриса Мелисса Томпсон, утверждает, что Вайнштейн применил к ней силу в 2011 году во время деловой встречи. По версии исполнительницы, в полицию она не обращалась, поскольку опасалась, что продюсер "уничтожит ее, если она пожалуется на его сексуальные домогательства".
По версии второй женщины, американской звезды Кэйтлин Далани, кинопродюсер избил ее и совершил с ней насильственный половой акт во время Каннского кинофестиваля в 1996 года, пригласив в свою комнату в отеле.
Третья актриса - Ларисса Гомес - утверждает, что поводом для сексуальных действий послужил разговор о ее карьерных перспективах в киноиндустрии.
Ранее, 30 мая, большое жюри вынесло Харви Вайнштейну официальные обвинения по другим делам. Следствие в отношении знаменитого продюсера идет уже многие месяцы. Органы юстиции Лос-Анджелеса и Лондона проводят собственные расследования. В пятницу, 25 мая, 66-летний Вайнштейн в сопровождении адвокатов сдался полиции на юге Манхэттена.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Это дело вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. О претензиях к продюсеру заявили более 70 женщин. Вайнштейн признал факты неподобающего поведения, однако по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.