Эстония потратит 190 млн евро на защиту границы с РФ: комиссия Рийгикогу ознакомилась с пробным участком

Длина границы с Россией составляет 338,6 км, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, на всем ее протяжении она должна быть обеспечена самыми современными средствами слежения и охраны. Для этого министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Пограничное агентство Европейского союза (Frontex), пишет Newsru со ссылкой на "Интерфакс".

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ был построен пробный участок длиной в 3,5 км, с которым ознакомились члены правовой комиссии и специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Рийгикогу.

Целью совместной поездки было убедиться, что работы укладываются в график. "Мы хотим знать, как хорошо соответствующие службы справляются со своими задачами и делают ли они все для того, чтобы восточная граница была построена в указанный срок, или даже быстрее", - сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

По словам председателя специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэга, "надежность работы на восточной границе и связанные с ее строительством вопросы вызвали жаркие споры, и членам парламента было важно получить обзор ситуации и ответы на вопросы напрямую".

"Специальную комиссию по надзору за учреждениями безопасности в первую очередь интересует, обеспечивают ли инвестиции в сотни миллионов евро все, что необходимо для сотрудничества между нашими правоохранительными органами, учреждениями безопасности и Силами обороны", - сказал он.

Первоначальный проект границы подорожал в 2,5 раза

Вопрос о строительстве границы и его финансировании вызвал в последнее время жаркие дебаты. В феврале 2018 года, когда неожиданно выяснилось, что составленный в 2015 году проект предварительной стоимостью в 79 млн евро станет дороже в 2,5 раза, называлась цифра в 197 млн евро.

Как сказал тогда глава МВД Андрес Анвельт, "запланированный ранее на 2019 год срок завершения строительства границы придется продлить минимально на 3 года, а наиболее реально - до 4 лет".