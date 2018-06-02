Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта

Как отмечается, такое решение вызвано резким недовольством сотрудников Google, которые не захотели участвовать в проекте по разработке искусственного интеллекта, который может быть использован в военных целях. Тысячи работников подписали петицию против так называемого "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект при анализе видеозаписей для дальнейшей корректировки целей ударов беспилотников. Некоторые сотрудники и вовсе написали заявления об увольнении.

Google официально не комментирует эти сообщения.

В открытом письме работников говорилось, что вовлеченность Google в проект, который подразумевает использование искусственного интеллекта для распознавания людей и объектов на видео, ставит под вопрос доверие пользователей.

"Мы считаем, что Google не должен участвовать в зарабатывании денег на войне. <...> Не должен помогать правительству США в ведении военной слежки, которая может привести к гибели людей", - говорится в письме.

Контракт, размер которого оценивается в $10 млн, истек в марте, по данным источников, он не будет продлен.