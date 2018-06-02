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  • Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта

Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта

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ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Сотрудники компании выступили против "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект для корректировки целей ударов беспилотников, сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, такое решение вызвано резким недовольством сотрудников Google, которые не захотели участвовать в проекте по разработке искусственного интеллекта, который может быть использован в военных целях. Тысячи работников подписали петицию против так называемого "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект при анализе видеозаписей для дальнейшей корректировки целей ударов беспилотников. Некоторые сотрудники и вовсе написали заявления об увольнении.

Google официально не комментирует эти сообщения.

В открытом письме работников говорилось, что вовлеченность Google в проект, который подразумевает использование искусственного интеллекта для распознавания людей и объектов на видео, ставит под вопрос доверие пользователей.

"Мы считаем, что Google не должен участвовать в зарабатывании денег на войне. <...> Не должен помогать правительству США в ведении военной слежки, которая может привести к гибели людей", - говорится в письме.

Контракт, размер которого оценивается в $10 млн, истек в марте, по данным источников, он не будет продлен.

Однако, портал Gizmodo сообщает, что Google пока окончательно не отказался от "проекта Мэйвен" и не исключает, что в будущем будет сотрудничать с военным ведомством США.

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