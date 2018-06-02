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Дворы в Ласнамяэ преобразят за 130 000 евро

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Иллюстративный снимок. Ласнамяэ.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В рамках проекта «Дворы в порядок» квартирные товарищества района Ласнамяэ получат 132 949 евро на приведение в порядок дворовых территорий.

«С помощью данного проекта квартирные товарищества могут отремонтировать тротуары и проезжие части во дворах, создать парковочные места, построить игровые и спортивные площадки, установить навесы над мусорными контейнерами, а также установить камеры наружного видеонаблюдения и прочие системы безопасности»,- пояснила старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

Юферева отметила, что в ближайшие годы особое внимание будет уделено благоустройству зелёных зон, созданию парков и детских площадок. «Растущее население района привело к увеличению потребности в спортивных и детских площадках. Но нашей самой большой проблемой остаётся нехватка парковочных мест», - сказала Юферева.

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