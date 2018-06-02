Дворы в Ласнамяэ преобразят за 130 000 евро

«С помощью данного проекта квартирные товарищества могут отремонтировать тротуары и проезжие части во дворах, создать парковочные места, построить игровые и спортивные площадки, установить навесы над мусорными контейнерами, а также установить камеры наружного видеонаблюдения и прочие системы безопасности»,- пояснила старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

Юферева отметила, что в ближайшие годы особое внимание будет уделено благоустройству зелёных зон, созданию парков и детских площадок. «Растущее население района привело к увеличению потребности в спортивных и детских площадках. Но нашей самой большой проблемой остаётся нехватка парковочных мест», - сказала Юферева.