Картина дня: смертельное ДТП, поиски пропавшей девочки и исчезновение партии IRL

Фото: в ДТП разбился вдребезги BMW, погибли два человека

Сегодня рано утром в Рапламаа произошло тяжелое ДТП, в котором погибли 28-летний и 25-летний мужчины. Читать далее...

Уехала кататься на велосипеде и не вернулась: в Хаапсалу пропала 12-летняя девочка

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 12-летней Керту, которая вчера вечером в Хаапсалу отправилась кататься на велосипеде и не вернулась домой. Читать далее...

Из Копли через Америку к вершинам мирового фигурного катания: Наталью Забияко не остановила даже страшнейшая травма

Карьера Натальи Забияко, выросшей в Эстонии серебряной призерки по фигурному катанию Олимпиады в Корее, два с половиной года назад висела на волоске: после падения на тренировке и удара об лед головой Забияко получила страшную травму, которая могла поставить крест на планах амбициозной уроженки Таллинна. Читать далее...

Хельме пожаловался на резкий рост числа темнокожих в Таллинне

Партия EKRE в понедельник открыла ляэнераннаское отделение в Лихула, где выступил председатель Март Хельме. Читать далее...

Подробный прогноз на июнь: погода будет резко меняться, в самые холодные дни температура опустится до 10 градусов

Хотя в самые прохладные дни температура воздуха будет в районе 10 градусов, по данным Службы погоды, июнь будет теплее и с меньшим количеством осадков, чем в среднем. Читать далее...

Имейте в виду: завтра в одном из районов Таллинна ожидаются большие пробки

Из-за проходящего в это воскресенье, 3 июня, в Пиритаском спортивном центре Таллиннского гимнастического праздника водителям, которые планируют передвигаться по Пирита и Виймси, следует учитывать, что могут возникнуть пробки. Читать далее...

Галерея: союз Отечества и Res Publica сменил название на "Отечество"

В субботу в театре Ugala в Вильянди прошет конгресс Союза Отечества и Res Publica (IRL), на котором обсудили переименование партии в Отечество (Isamaa), изменения устава и принятие базовых мировоззренческих принципов. Читать далее...

Пострадает и Эстония: уровень Балтийского моря критически поднимется, множество домов уйдет под воду

Специалисты, представляющие Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии, заявили, что в сравнительно скором будущем в Европе произойдет серия катастрофических наводнений. Читать далее...

Долги растут: более 14 000 жителей Эстонии получат оповещения от налоговиков

Налогово-таможенный департамент на следующей неделе отправит напоминание 14 700 людям, которые вовремя не выплатили налоги. Сообщение получат по СМС или электронной почте те люди, задолженность по налогам которых менее 50 евро. Читать далее...

Видео читателя: по центру города бегал абсолютно голый мужчина