Осиновский на съезде SDE: мы идем в ногу с переменами, а не по-донкихотовски боремся с ними

На генеральном съезде социал-демократов лидер партии Евгений Осиновский сказал в своей речи, что сегодня в быстро меняющемся мире соцдемы должны сформировать историю Эстонии завтрашнего дня, а также защищать и развивать главные ценности нашего общества: бесплатное образование и солидарное медицинское страхование.

«Уже более четырех лет Эстония продолжает двигаться по социал-демократическому пути. Мы управляем государством исходя из понимания того, что каждый человек важен. Каждый человек в счёт. Наша цель – это человечное и свободное государство, которое не боится изменений, но и гарантирует, что в результате изменений никто не останется в беде», – сказал Осиновский.

По его словам, социал-демократы никогда не боялись делать трудные и непопулярные на первый взгляд шаги, позитивное влияние которых будет ощутимо через года. «Я хочу поблагодарить всех однопартийцев, которые были вынуждены объяснять избирателям, соседям, а иногда и своим супругам, что в центре нашей алкогольной политики – не государственный бюджет и даже не алкоголь, а более здоровые люди и более безопасное общество», – сказал Осиновский.

«Награда за это придет через несколько лет. Заказывали ли вы когда-нибудь в баре пиво Guinness? Если заказывали, то знаете, что при заказе этого пива нужно долго ждать, чтобы его своеобразная пена улеглась и стакан можно было бы наполнить до краев. Ожидание не должно пугать, ведь, как говорилось в одной из старых реклам Guinness, "Good things come to those who wait" (Лучшее получает тот, кто ждет). Так и с алкогольной политикой – пена кратковременной критики уляжется, и в качестве «лучшего» мы увидим меньший вред от алкоголя, сотни спасенных жизней и тысячи более здоровых семей».

По словам лидера социал-демократов, теперь, когда большинство решений этого правительственного цикла принято, нужно обратить свой взор в сторону будущего. «Мы идем в ногу с переменами, а не по-донкихотовски боремся с ними. Мы должны исходя из наших ценностей сформулировать историю про Эстонию завтрашнего дня… Главный вопрос грядущих выборов – не внеплановое повышение пенсий или еще какое-нибудь отдельное предложение. Главный вопрос гораздо более принципиален – какую Эстонию мы хотим? Каким должно быть то государство и то общество, которое мы строим? Этот выбор должен быть ясен избирателю», – сказал Осиновский.

По словам соцдема, целью политики должно быть обеспечение каждому человеку чувства защищенности. «Это значит, что государство всегда должно прийти на помощь, когда в нем нуждаются. Что государство в состоянии предвидеть долгосрочные изменения. Нам нужно сообща развивать государство, а не ужимать его», – отметил Осиновский. «Задача социал-демократов отстоять доступ каждого человека к основным государственным услугам, сохранить фундамент нынешнего общественного устройства Эстонии. Мы построили этот фундамент, и мы не дадим его разрушить».

В своей речи Осиновский представил также политические предложения в области социальной политики, образования, защиты окружающей среды, экономики, инноваций и науки.