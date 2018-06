Осиновский на съезде SDE: мы идем в ногу с переменами, а не по-донкихотовски боремся с ними

«Награда за это придет через несколько лет. Заказывали ли вы когда-нибудь в баре пиво Guinness? Если заказывали, то знаете, что при заказе этого пива нужно долго ждать, чтобы его своеобразная пена улеглась и стакан можно было бы наполнить до краев. Ожидание не должно пугать, ведь, как говорилось в одной из старых реклам Guinness, "Good things come to those who wait" (Лучшее получает тот, кто ждет). Так и с алкогольной политикой – пена кратковременной критики уляжется, и в качестве «лучшего» мы увидим меньший вред от алкоголя, сотни спасенных жизней и тысячи более здоровых семей».