НАТО повысит свою боеготовность из-за угрозы со стороны РФ

Североатлантический альянс хочет повысить боеготовность своих войск из-за возможной угрозы со стороны России. В кризисной ситуации НАТО должна быть в состоянии в течение 30 дней оперативно перебросить порядка 30 тыс. военнослужащих в зону конфликта, передает Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag.
Специальные подразделения оперативного развертывания при необходимости могут поддержать силы быстрого реагирования - NATO Response Force (NRF). В состав последних входят около 20 тыс. солдат, которые на ротационной основе ежегодно направляются для прохождения службы различными странами-членами альянса.
В деталях намеченные планы будут согласованы на уровне министров обороны государств альянса на встрече в Брюсселе 11 и 12 июня.
Ранее стало известно, что в немецком городе Ульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) планируют открыть новый командный центр НАТО.