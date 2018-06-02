НАТО повысит свою боеготовность из-за угрозы со стороны РФ

Североатлантический альянс хочет повысить боеготовность своих войск из-за возможной угрозы со стороны России. В кризисной ситуации НАТО должна быть в состоянии в течение 30 дней оперативно перебросить порядка 30 тыс. военнослужащих в зону конфликта, передает Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag.