сб, 02.06.2018
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Видео: в финале гонок Supercar произошла ужасающая авария

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ФОТО: FRANCISCO LEONG / AFP / Scanpix

Последний круг финала автогонок Supercar закончился ужасным столкновением двух автомобилей.

Айн Лайверик и Андри Ыун столкнулись в полете, в результате чего Лайверик потерял в воздухе управление и автомобиль несколько раз перевернулся, столкнувшись с бетонным ограждением. 

К счастью никто не пострадал. 

 

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