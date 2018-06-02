Видео: в финале гонок Supercar произошла ужасающая авария

Rus.Postimees.eeАвто/ТехникаВидео: в финале гонок Supercar произошла ужасающая аварияВидео: в финале гонок Supercar произошла ужасающая аварияRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать2 июня 2018 г., 18:25ФОТО: FRANCISCO LEONG / AFP / ScanpixПоследний круг финала автогонок Supercar закончился ужасным столкновением двух автомобилей.Айн Лайверик и Андри Ыун столкнулись в полете, в результате чего Лайверик потерял в воздухе управление и автомобиль несколько раз перевернулся, столкнувшись с бетонным ограждением. К счастью никто не пострадал. авариявидеодтпфинал