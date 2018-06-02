Восьмидесятилетнее проклятие не снято: надежда только на Литву

Неожиданно для всех Мартин Рейм выпустил Констанина Васильева на острие атаки, причем Васильев не стал чистым нападающим: в течение игры Васильев отходил в поисках мяча назад, позволяя Маттиасу Кяйту и Сергею Зенёву занимать места форварда.

Сборная Эстонии была активнее, играя в атакующий футбол, а латыши ждали своего шанса. Именно они создали на 41-й минуте усилиями Виталийса Ягоднискиса первый опасный момент, после которого мяч попал в перекладину. Кяйт ответил в следующей атаке: после паса Васильева молодой атакующий игрок с пяти метров не сумел распечатать ворота Андриса Ванинса.

Во втором тайме характер игры не изменился: эстонцы атаковали, латыши сидели в обороне, правда опасных моментов создавалось мало: только Сандер Пури с передач Кароля Метса и Маркуса Юргенсона пробил во внешнюю сетку. А подопечные Мики-Матти Паателайнена свой шанс не упустили: Янис Икануиекс после подачи углового отправил мяч в дальнюю девятку.

После гола латыши заиграли увереннее и больше в свою штрафную нашу сборную не пускали - приходилось бить из-за штрафной. Антонов и Пури пробивали опасно, но счет на табло изменить не смогли, а судорожные попытки наладить комбинационную игру спотыкались о брак в передачах.