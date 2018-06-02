Саудовская Аравия грозит Катару "военной акцией" в случае закупок российских ЗРС С-400

Согласно информации издания, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой оказать давление на Катар для того, чтобы препятствовать приобретению российских ЗРС С-400.

В послании, в частности, выражается готовность провести "военную акцию" в отношении Катара, если он приобретет эти комплексы.

Король Салман выразил свою "глубокую озабоченность" по поводу текущих переговоров между Дохой и Москвой. Король обеспокоен тем, что размещение ЗРС на территории Катара будет угрожать безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и предупреждает об опасности "эскалации".