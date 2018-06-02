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  • В Латвии неухоженные могилы на городских кладбищах стали помечать предупреждающими знаками

В Латвии неухоженные могилы на городских кладбищах стали помечать предупреждающими знаками

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Кладбище.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Учреждение Pilsētsaimniecība сообщает, что на елгавских городских кладбищах проведено актирование - обследование неухоженных могил, установка предупреждающих знаков (столбиков с надписью) и подготовка актов о неухоженных могилах, передает Rus.tvnet.lv.

Цель актирования - по возможности уменьшить количество неухоженных захоронений. Процесс будет вестись постепенно, с каждым годом помечая все большее количество таких могил.

Актирование началось с очень старых захоронений, за которыми не ухаживали годами, и где нет никаких памятных знаков.

Как отмечает Pilsētsaimniecībа, каждое неухоженное захоронение будет обследоваться три года подряд. Если и после составления третьего акта родственник, которому надлежит ухаживать за могилой или его доверенное лицо так не явились к обслуживателю кладбищ, кладбищенская комиссия может предложить прервать договор о содержании места захоронения (если таковой был заключен).

В этом случае место захоронения перейдет в ведение самоуправления и будет выделено кому-то еще. В этом году предупреждающие знаки установлены на 120 захоронениях на разных кладбищах города.

Образец предупреждающего знака и информация, куда обращаться, увидев такой знак на месте захоронения, будут размещены на информационных стендах на кладбищах.

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