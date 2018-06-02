"Только что, в 4:12 утра, в Ляянисте произошла самая страшная встреча в моей жизни! На меня напал медведь! Я стараюсь сохранять спокойствие, но мои руки трясутся, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Мое горло очень болит и голос совсем пропал, потому что я кричал на него, размахивал руками и огромным объективом, а он лишь бежал в мою сторону", - написал Карас на своей странице в Facebook.

"Я был убежден, что здесь в лесу так и останусь навсегда... Сейчас сижу в машине, тело все дрожит, и думаю, что те несколько минут могли стать последними в моей жизни. Впервые я испытал страх перед смертью", - признается фотограф.

Караск отметил, что не верил в бога до этого случая.

Фотограф рассказал Postimees, что до рассвета решил пойти в лес пофотографировать сов. Чтобы не спугнуть птиц, мужчина передвигался очень тихо, и в этот момент услышал звук. "Сначала я подумал, что это кабаны, но позже оказалось - это был медведь. Он был достаточно близко и увидев меня сразу побежал в мою сторону", - вспоминает фотограф.

Благодаря тому, что Караск запрыгнул на пенек, начал размахивать руками и кричать, медведь остановился на какое-то время. Несмотря на критическую ситуацию, мужчине удалось сделать несколько снимков.

После некоторого времени, медведь скрылся, но обошел кругом и направился к Караску с другой стороны.

"Не знаю, может в кустах были медвежата или он просто испугался и поэтому решил атаковать. Животные ведь нападают от страха", - сказал фотограф. Медведь подошел достаточно близко, но в конечном итоге все же оставил мужчину и скрылся в лесу.