сб, 02.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Заглянул в глаза смерти: в Тартумаа на фотографа напал медведь Добавлена галерея!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Рано утром в лесу Тартумаа фотограф Пеэтер Караск встретился с медведем, который напал на мужчину. 

"Только что, в 4:12 утра, в Ляянисте произошла самая страшная встреча в моей жизни! На меня напал медведь! Я стараюсь сохранять спокойствие, но мои руки трясутся, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Мое горло очень болит и голос совсем пропал, потому что я кричал на него, размахивал руками и огромным объективом, а он лишь бежал в мою сторону", - написал Карас на своей странице в Facebook.

"Я был убежден, что здесь в лесу так и останусь навсегда... Сейчас сижу в машине, тело все дрожит, и думаю, что те несколько минут могли стать последними в моей жизни. Впервые я испытал страх перед смертью", - признается фотограф.

Караск отметил, что не верил в бога до этого случая.

Фотограф рассказал Postimees, что до рассвета решил пойти в лес пофотографировать сов. Чтобы не спугнуть птиц, мужчина передвигался очень тихо, и в этот момент услышал звук. "Сначала я подумал, что это кабаны, но позже оказалось - это был медведь. Он был достаточно близко и увидев меня сразу побежал в мою сторону", - вспоминает фотограф.

Благодаря тому, что Караск запрыгнул на пенек, начал размахивать руками и кричать, медведь остановился на какое-то время. Несмотря на критическую ситуацию, мужчине удалось сделать несколько снимков. 

После некоторого времени, медведь скрылся, но обошел кругом и направился к Караску с другой стороны.

"Не знаю, может в кустах были медвежата или он просто испугался и поэтому решил атаковать. Животные ведь нападают от страха", - сказал фотограф. Медведь подошел достаточно близко, но в конечном итоге все же оставил мужчину и скрылся в лесу.

"Впредь буду намного осторожней и внимательней", - сказал фотограф в заключение.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ