НАТО не намерена создавать спецподразделения оперативного развертывания

НАТО опровергает информацию о создании специальных подразделений оперативного развертывания, заявили представители Североатлантического альянса в субботу, 2 июня. По их словам, речь идет не о создании спецподразделений, а о повышении уровня подготовки существующих сил НАТО.

Цель альянса - улучшить способность реагировать на непредвиденные атаки, отмечает журнал Der Spiegel. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение "разнообразных мер по повышению операционной готовности" сил альянса. В деталях планы будут согласованы на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе 11 и 12 июня.