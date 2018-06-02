НАТО не намерена создавать спецподразделения оперативного развертывания

В НАТО обсуждают меры повышения операционной готовности сил альянса. Однако речь не идет о создании специальных подразделений оперативного развертывания, передает dw.com.
НАТО опровергает информацию о создании специальных подразделений оперативного развертывания, заявили представители Североатлантического альянса в субботу, 2 июня. По их словам, речь идет не о создании спецподразделений, а о повышении уровня подготовки существующих сил НАТО.
Цель альянса - улучшить способность реагировать на непредвиденные атаки, отмечает журнал Der Spiegel. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение "разнообразных мер по повышению операционной готовности" сил альянса. В деталях планы будут согласованы на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе 11 и 12 июня.
Ранее в субботу немецкое издание Welt am Sonntag сообщило о планах НАТО повысить боеготовность своих войск из-за возможной угрозы со стороны России. В частности, в кризисной ситуации Североатлантический альянс должен быть в состоянии в течение 30 дней оперативно перебросить порядка 30 тысяч военнослужащих в зону конфликта.