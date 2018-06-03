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  • Фото: машина врезалась в дерево, пострадали шесть человек

Фото: машина врезалась в дерево, пострадали шесть человек

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В произошедшем в волости Козе, в деревне Ору ДТП пострадали шесть девушек. В машине всего было восемь человек.

Вчера днем в Харьюмаа в волости Козе, в деревне Ору 19-летняя девушка потеряла управление над машиной Ford Focus Turnier, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщает Postimees.

Водитель и находившиеся в машине три 19-летние девушки были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Позже в Северо-Эстонскую региональную больницу доставили покинувших место происшествие 19-летнюю и 18-летнюю девушек.

Все обстоятельства ДТП выясняются. Сообщение о ДТП поступило в 16.09.

Руководитель бюро Пыхьяской префектуры по уголовным расследованиям Урмет Тамбре сообщил, что в ДТП попали восемь девушек, шесть из которых были доставлены в больницу.

«Был на месте аварии, где было потеряно управление над машиной и в ДТП попали восемь девушек. Избыточное количество людей в автомобиле не дало возможности использовать ремни безопасности, шесть человек доставлены в больницу. Все, к счастью, живы. Приступайте к движению с умом», - написал вчера Тамбре в соцсетях.

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