Фото: машина врезалась в дерево, пострадали шесть человек

Вчера днем в Харьюмаа в волости Козе, в деревне Ору 19-летняя девушка потеряла управление над машиной Ford Focus Turnier, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщает Postimees.

Водитель и находившиеся в машине три 19-летние девушки были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Позже в Северо-Эстонскую региональную больницу доставили покинувших место происшествие 19-летнюю и 18-летнюю девушек.

Все обстоятельства ДТП выясняются. Сообщение о ДТП поступило в 16.09.

Руководитель бюро Пыхьяской префектуры по уголовным расследованиям Урмет Тамбре сообщил, что в ДТП попали восемь девушек, шесть из которых были доставлены в больницу.