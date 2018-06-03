Фото: машина врезалась в дерево, пострадали шесть человек

В произошедшем в волости Козе, в деревне Ору ДТП пострадали шесть девушек. В машине всего было восемь человек.
Вчера днем в Харьюмаа в волости Козе, в деревне Ору 19-летняя девушка потеряла управление над машиной Ford Focus Turnier, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщает Postimees.
Водитель и находившиеся в машине три 19-летние девушки были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Позже в Северо-Эстонскую региональную больницу доставили покинувших место происшествие 19-летнюю и 18-летнюю девушек.
Все обстоятельства ДТП выясняются. Сообщение о ДТП поступило в 16.09.
Руководитель бюро Пыхьяской префектуры по уголовным расследованиям Урмет Тамбре сообщил, что в ДТП попали восемь девушек, шесть из которых были доставлены в больницу.
«Был на месте аварии, где было потеряно управление над машиной и в ДТП попали восемь девушек. Избыточное количество людей в автомобиле не дало возможности использовать ремни безопасности, шесть человек доставлены в больницу. Все, к счастью, живы. Приступайте к движению с умом», - написал вчера Тамбре в соцсетях.