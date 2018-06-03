Очередные проблемы SmartLynx: туристы из Эстонии оказались в ловушке на Крите

У латвийской авиакомпании SmartLynx возникли очередные проблемы: вчера эстонские туристы не смогли покинуть остров Крит.
Обеспокоенный житель Эстонии написал Postimees, что эстонские туристы не могут вернуться домой: «У Smartlynx опять технические неполадки. Людей таскают по аэропорту. Уже почти три часа люди в полном неведении».
Второй оказавшийся в ловушке на острове Крит турист написал около 00.40, что они до сих пор в аэропорту Ираклион. «Novatours от нас отказались. Аэропорт обещает передавать информацию каждый час. К сожалению, мы не получаем от них даже обрывков информации. Дети спят на металлических скамейках и на грязном полу. Мы хуже беженцев, тех, которые прибывают через море...», - написал турист.
На странице Таллиннского аэропорта время прибытия самолета MYX 510 из Крита — 00.00, но в дополнительной информации отмечено, что самолет задерживается.
По словам работника службы информации Таллиннского аэропорта, этот же самолет вылетел из Таллинна на Крит на час позже. Когда самолет прибудет в Таллинн, работник не смог сказать.
С июня прошлого года по май этого года, то есть за последние 12 месяцев, летевшие из Таллиннского аэропорта в теплые страны через Novatours на самолетах SmartLynx жители Эстонии подали в Департамент защиты прав потребителей 142 жалобы, во всех случаях одна причина: задержание рейса на более трех часов — начиная с этого времени у пассажиров есть право требовать у авиакомпании компенсации.