Очередные проблемы SmartLynx: туристы из Эстонии оказались в ловушке на Крите

Обеспокоенный житель Эстонии написал Postimees, что эстонские туристы не могут вернуться домой: «У Smartlynx опять технические неполадки. Людей таскают по аэропорту. Уже почти три часа люди в полном неведении».

Второй оказавшийся в ловушке на острове Крит турист написал около 00.40, что они до сих пор в аэропорту Ираклион. «Novatours от нас отказались. Аэропорт обещает передавать информацию каждый час. К сожалению, мы не получаем от них даже обрывков информации. Дети спят на металлических скамейках и на грязном полу. Мы хуже беженцев, тех, которые прибывают через море...», - написал турист.

На странице Таллиннского аэропорта время прибытия самолета MYX 510 из Крита — 00.00, но в дополнительной информации отмечено, что самолет задерживается.

По словам работника службы информации Таллиннского аэропорта, этот же самолет вылетел из Таллинна на Крит на час позже. Когда самолет прибудет в Таллинн, работник не смог сказать.