К посольству России в Киеве принесли гробы
3 июня 2018 г., 10:01
Перед посольством России в Киеве несколько десятков человек устроили акцию протеста и принесли к зданию гробы, сообщает «Укринформ».
На картонных гробах нарисованы российские флаги и надпись «Груз 200. ЧВК Вагнера». Кроме того, гробами выложена фраза «ИхТамНет».
Помимо этого, к ограде диппреставительства активисты прикрепили фотографии бойцов, которые, по мнению митингующих, воевали в качестве наемников в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Организаторы акции сообщили, что действо приурочено к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.