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К посольству России в Киеве принесли гробы

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ФОТО: AFP/Scanpix

Перед посольством России в Киеве несколько десятков человек устроили акцию протеста и принесли к зданию гробы, сообщает «Укринформ».

На картонных гробах нарисованы российские флаги и надпись «Груз 200. ЧВК Вагнера». Кроме того, гробами выложена фраза «ИхТамНет».

Помимо этого, к ограде диппреставительства активисты прикрепили фотографии бойцов, которые, по мнению митингующих, воевали в качестве наемников в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Организаторы акции сообщили, что действо приурочено к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

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