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Стартовали учения Saber Strike: в Эстонии примут участие более 2000 военнослужащих

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ФОТО: Petras Malukas / AFP/ Scanpix

Около 18 000 военнослужащих из 19 стран, преимущественно членов НАТО, в воскресенье начинают учения в Польше и Балтийских странах под руководством командования сухопутных войск США в Европе, чтобы повысить эффективность боеготовности на восточном фланге альянса.

На территории Эстонии в учениях участвует более 2000 военнослужащих.

Восьмые учения Saber Strike пройдут до 15 июня, они проводятся после заявления Польши, что она обдумывает предложение на постоянной основе разместить в стране военных США.

Согласно документу из Министерства обороны Польши, Варшава готова потратить 1,5-2 млрд долларов (1,3-1,7 млрд евро), чтобы помочь покрытию расходов на присутствие танкового подразделения США в Польше.

Предложение немедленно вызвало критику со стороны Москвы — по мнению Кремля, этот шаг ни в коей мере не способствует обеспечению безопасности и стабильности на континенте.

США увеличили свое присутствие на восточном фланге НАТО после того, как Россия в 2014 году аннексировала принадлежавший Украине Крым.

В мае 2017 года США создали в Польше новый европейский штаб для командования примерно 6000 военнослужащими, находящимися в регионе в рамках операций НАТО и Пентагона.

Это одна из крупнейших дислокаций сил США в Европе после холодной войны, направленная на придание большей уверенности самым восточным странам НАТО, напуганным частыми российскими учениями вблизи их границ и аннексией Крыма.

США также руководят многонациональной боевой группой НАТО в Польше. Великобритания и Канада командуют тремя остальными группами в Эстонии, Латвии и Литве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на Парламентской ассамблее НАТО в Варшаве, выразил надежду, что на предстоящем 11 и 12 июля саммите в Брюсселе лидеры примут решения о мобильности размещенных в Европе войск и готовности их укрепить.

Это заявление прежде всего касается четырех размещенных в 2016 году боевых групп.

«Наши сдерживание и оборона зависят не только от дислоцированных войск, но во многом зависят от нашей способности при необходимости быстро перебрасывать войска», - сказал он.

Чтобы укрепить оборонные связи с Вашингтоном, Польша в марте подписала договор на сумму 4,75 млрд долларов для покупки построенной в США противоракетной системы Patriot.

Москва выразила недовольство размещением Patriot в Польше и Румынии, заявив, что их можно настроить так, чтобы целиться и в Россию.

В феврале Литва обвинила Россию в постоянном размещении способных использовать ядерные боеприпасы баллистических ракет «Искандер» в Калининградском анклаве.

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