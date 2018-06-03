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Ученые обнаружили дешевый и эффективный способ борьбы с раком

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Сода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Американские ученые из Института Людвига по исследованию рака выяснили, что обыкновенная сода может существенно повысить эффективность химиотерапии, передает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.

По утверждению исследователей, разбавленная в воде сода уменьшает кислотность раковых клеток в глубине опухоли, отрезанных от кровеносной системы и лишенных кислорода. Исследование подробно описывает, как в ответ на повышение кислотности клетка «выключает» молекулярный «тумблер» mTORC1, который в обычных условиях измеряет доступность питательных веществ, прежде чем дать клеткам «зеленый свет» на рост и деление.

«Клетки не хотят производить белки или другие биомолекулы в состоянии стресса. Они хотят замедлить ход событий и пробудиться лишь тогда, когда все вернется в норму. Идея невероятно проста. Это не какое-нибудь лекарство за сто тысяч долларов, это обычная сода», — отмечает автор исследования Чи Ван Дан.

В ходе экспериментов на мышах ученые выяснили, что при повышении кислотности раковые клетки становятся активнее, и вся опухоль начинает лучше поддаваться химиотерапии. Этот процесс работает и в обратную сторону, позволяя замедлить деление раковых клеток.

В апреле ученые Медицинского колледжа Джорджии выяснили, что употребление пищевой соды значительно уменьшает воспаление при таких аутоиммунных заболеваниях, как ревматоидный артрит.

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