Ученые обнаружили дешевый и эффективный способ борьбы с раком

По утверждению исследователей, разбавленная в воде сода уменьшает кислотность раковых клеток в глубине опухоли, отрезанных от кровеносной системы и лишенных кислорода. Исследование подробно описывает, как в ответ на повышение кислотности клетка «выключает» молекулярный «тумблер» mTORC1, который в обычных условиях измеряет доступность питательных веществ, прежде чем дать клеткам «зеленый свет» на рост и деление.

«Клетки не хотят производить белки или другие биомолекулы в состоянии стресса. Они хотят замедлить ход событий и пробудиться лишь тогда, когда все вернется в норму. Идея невероятно проста. Это не какое-нибудь лекарство за сто тысяч долларов, это обычная сода», — отмечает автор исследования Чи Ван Дан.

В ходе экспериментов на мышах ученые выяснили, что при повышении кислотности раковые клетки становятся активнее, и вся опухоль начинает лучше поддаваться химиотерапии. Этот процесс работает и в обратную сторону, позволяя замедлить деление раковых клеток.