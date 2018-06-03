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Глава МИД Украины призвал коллег со всего мира давить на Россию

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Украинский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: Stringer/Sputnik

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разослал письма своим коллегам по всему миру с просьбой оказать давление на Москву. Результатом такого давления должно стать освобождение украинцев-политзаключенных в России, включая режиссера Олега Сенцова. Копию письма на английском языке глава украинского МИД разместил в своем микроблоге в Twitter в субботу, 2 июня, передает Deutsche Welle.

"Я пишу, чтобы обратить ваше внимание на судьбы более чем 60 невиновных граждан Украины, которые незаконно отправлены Российской Федерацией в тюрьму по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям", - говорится в тексте послания. Павел Климкин назвал заключенных в России украинцев "жертвами российской агрессии" и "заложниками, которых держат в нечеловеческих условиях за решеткой".

В своем твите глава МИД Украины отдельно подчеркнул, что "критически важно" добиться освобождения объявивших голодовку Олега Сенцова, антифашиста Александра Кольченко и активиста Владимира Балуха.

Кольченко и Сенцов проходили в России по одному и тому же делу: их обвинили в создании на территории аннексированного Крыма террористического сообщества. В августе 2015 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Кольченко - к 10 годам. Балух был задержан в Крыму в декабре 2016 года, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия.

Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта. С 14 мая голодать начал Олег Сенцов. А 31 мая в знак солидарности с режиссером голодовку объявил Александр Кольченко. С 1 июня в десятках городов мира проходят акции поддержки Сенцова и других украинцев-политзаключенных.

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