В Эстонии отметят важную годовщину

В понедельник, 4 июня, в Эстонии отмечается 134 годовщина флага Эстонии. Правление Рийгикогу и Общество эстонского флага приглашают всех желающих на торжественную церемонию поднятия флага, которая начнется в 7:00 утром в понедельник, у подножия башни «Длинный Герман» в Губернаторском саду. С 14:00–19:00 башня «Длинный Герман» открыта для всех посетителей.
При музыкальном сопровождении гимна Эстонской Республики флаг будут поднимать представители Таллиннской реальной школы и Общества генерала Йохана Лайдонера.
Перед собравшимися выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма.
В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.
Выступят оркестр Оборонительных войск и хоры Эстонского общества Женского хорового пения. На выступлении хоров прозвучат «Hoia, Jumal, Eestit» (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и «Eesti Lipp» (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).
Вход на башню «Длинный Герман» будет открыт с 14:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.
День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый сине-черно-белый флаг был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в пасторате Отепя. В этом году со дня освящения флага прошло 134 года.