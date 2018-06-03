В Эстонии отметят важную годовщину

При музыкальном сопровождении гимна Эстонской Республики флаг будут поднимать представители Таллиннской реальной школы и Общества генерала Йохана Лайдонера.

Перед собравшимися выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.

Выступят оркестр Оборонительных войск и хоры Эстонского общества Женского хорового пения. На выступлении хоров прозвучат «Hoia, Jumal, Eestit» (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и «Eesti Lipp» (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).

Вход на башню «Длинный Герман» будет открыт с 14:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.