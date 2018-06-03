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  • Из пляжа сделали парковку: отдыхающие подъехали к морю прямо на машинах

Из пляжа сделали парковку: отдыхающие подъехали к морю прямо на машинах Смотрите фото!

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ФОТО: Erakogu

Летняя погода и морская вода как магнит притягивает отдыхающих. Некоторые решили, несмотря на запрет, проехаться по пляжу прямо на машине и припарковаться поближе к воде.

Читатель Pärnu Postimees прислал в редакцию сделанные вчера фотографии, на которых можно увидеть на пляже в Раэкюла золотой Dacia Duster и серый Chrysler Voyager.

«Печальное, поражающее и чрезвычайно тревожное зрелище», - прокомментировал автор снимков.

ФОТО: Erakogu

«Зачем ехать на машине до самой береговой линии и какой пример такие родители подают своим детям?» - удивляется читатель.

В Раэкюла и на других пляжах на ведущих к морю дорогах установлены дорожные знаки, запрещающие проезд.

ФОТО: Erakogu

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