Из пляжа сделали парковку: отдыхающие подъехали к морю прямо на машинах

Читатель Pärnu Postimees прислал в редакцию сделанные вчера фотографии, на которых можно увидеть на пляже в Раэкюла золотой Dacia Duster и серый Chrysler Voyager.

«Печальное, поражающее и чрезвычайно тревожное зрелище», - прокомментировал автор снимков.

ФОТО: Erakogu

«Зачем ехать на машине до самой береговой линии и какой пример такие родители подают своим детям?» - удивляется читатель.

В Раэкюла и на других пляжах на ведущих к морю дорогах установлены дорожные знаки, запрещающие проезд.