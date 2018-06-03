Из пляжа сделали парковку: отдыхающие подъехали к морю прямо на машинах Смотрите фото!
3 июня 2018 г., 13:40
Летняя погода и морская вода как магнит притягивает отдыхающих. Некоторые решили, несмотря на запрет, проехаться по пляжу прямо на машине и припарковаться поближе к воде.
Читатель Pärnu Postimees прислал в редакцию сделанные вчера фотографии, на которых можно увидеть на пляже в Раэкюла золотой Dacia Duster и серый Chrysler Voyager.
«Печальное, поражающее и чрезвычайно тревожное зрелище», - прокомментировал автор снимков.
«Зачем ехать на машине до самой береговой линии и какой пример такие родители подают своим детям?» - удивляется читатель.
В Раэкюла и на других пляжах на ведущих к морю дорогах установлены дорожные знаки, запрещающие проезд.