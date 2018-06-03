Канцлер юстиции помогла решить проблему с туалетной бумагой

К канцлеру права обратился постоялец Sillamäe Kodu, по словам которого, количество бесплатной туалетной бумаги на месяц ограничено и если ее не хватает, то клиенты должны покупать ее сами.

Согласно постановлению министра социальной защиты, лицу, получающему круглосуточные услуги по особому уходу, расходы, связанные с предметами гигиены, оплачиваются из государственного бюджета. Таким образом, поставщик услуги должен обеспечивать клиента в необходимом объеме предметами гигиены, в том числе, и туалетной бумагой.