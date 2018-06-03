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Канцлер юстиции помогла решить проблему с туалетной бумагой

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Туалетная бумага. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Канцлер юстиции обратилась к AS Hoolekandeteenused с просьбой рассказать клиентам дома призрения об их правах на предметы гигиены, поскольку один обитатель дома призрения Sillamäe Kodu посетовал, что не получает достаточно бесплатной туалетной бумаги, передает Postimees.

К канцлеру права обратился постоялец Sillamäe Kodu, по словам которого, количество бесплатной туалетной бумаги на месяц ограничено и если ее не хватает, то клиенты должны покупать ее сами.

Согласно постановлению министра социальной защиты, лицу, получающему круглосуточные услуги по особому уходу, расходы, связанные с предметами гигиены, оплачиваются из государственного бюджета. Таким образом, поставщик услуги должен обеспечивать клиента в необходимом объеме предметами гигиены, в том числе, и туалетной бумагой.

"Просим вас объяснить клиентам, что у них есть право получать туалетную бумагу согласно их нуждам. Также прошу известить персонал Sillamäe Kodu, что отвечающее нуждам клиентов количество туалетной бумаги, включено в цену и клиент не должен тратить на это свои карманные деньги", - написал советник канцлера юстиции Индрек-Ивар Мяяриц.

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