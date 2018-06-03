Авиакомпании обеспокоены угрозой торговой войны

"Любые меры, которые ограничивают торговлю и, следовательно, могут ограничить пассажирские перевозки, - это плохо, причем не только для глобальной экономики. Это очень плохо для нашей отрасли", - заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк а кулуарах ежегодного форума IATA в австралийском Сиднее.

Глава American Airlines Group Дуглас Паркер отметил, что "мы всегда испытываем обеспокоенность, когда наблюдаем рост напряженности вокруг мировой торговли и свободной торговли". Со своей стороны глава Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара сказала, что атмосфера неуверенности может сократить спрос на перелеты бизнес-классом - один из ключевых источников дохода для авиаиндустрии.