В Британии назвали число фигурантов расследования о "необъясненном богатстве"

Оно стало возможным после вступления в этом году в силу права британских госорганов направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о необъяснимом происхождении их имущества.

Как рассказал The Times директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун, его команда ведет расследование в отношении примерно 120-140 человек. Все они подозреваются во владении имуществом невыясненного происхождения.

Тун отметил, что для следствия гражданство подозреваемых в незаконном обогащении не имеет значения. "Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основании их национальности", - пояснил сотрудник агентства.

В то же время источник The Times в правительстве Великобритании рассказал, что "значительную часть" фигурантов расследования NCA составляют граждане РФ или связанные с Россией персоны.

Собеседник издания отметил, что расследование ускорилось после атаки в Солсбери, вину за которую Лондон возлагает на Москву. "В сущности, это увеличило количество работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных россиян", - пояснил источник.

Как отмечает The Times, расследование активизировалось после введенных в апреле Минфином США санкций в отношении ряда российских олигархов и принадлежащих им компаний, обвиненных в коррупции и связях с путинским режимом. Из-за ограничений фигуранты черного списка лишились возможности сотрудничать с американскими партнерами.

Однако Тун настаивает, что активность NCA с санкциями США никак не связана.

Параллельно британская разведка проверяет законность выдачи инвестиционных виз tier 1 богатым россиянам с целью выяснить, были ли они получены честным путем. Так, проблемы с получением визы инвестора возникли у российского бизнесмена, владельца британского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. В результате миллиардер получил паспорт Израиля, с которым может проводить до полугода в Британии и без визы.

По последним данным, Абрамович отозвал заявление на продление британской инвестиционной визы. Также выяснилось, что клуб "Челси" бизнесмен может продать за 1,17 млрд фунтов стерлингов.

Инвестиционная виза tier 1 позволяет ее получателю оставаться в Великобритании на протяжении трех лет и четырех месяцев в обмен на инвестиции в экономику страны в размере два млрд фунтов стерлингов.

Власти Великобритании с февраля 2018 года получили право направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о невыясненном происхождении их состояния. Если происхождение средств так и не будет обосновано, британские правоохранительные органы теперь могут арестовывать это имущество. Правила действуют в рамках принятого в 2017 году закона о финансовых преступлениях (Criminal Finances Act).

Согласно принятому механизму, сначала британские госорганы могут направить владельцу крупного состояния запрос о необъяснимом происхождении имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO), потом направить запрос о промежуточной заморозке активов (Interim Freezing Order) и затем заморозить любые подозрительные активы на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов (примерно 71 тыс. долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение. Если объяснения будут невразумительны, то активы могут быть конфискованы.