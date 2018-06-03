Оскорбивший русскоязычных Урмас Рейтельманн стал зампредом совета уполномоченных EKRE

Совет уполномоченных Консервативной народной партии (EKRE) на заседании в воскресенье переизбрал своим председателем Пауля Пуустусмаа, а его заместителем стал Урмас Рейтельманн, который несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей страны, передает Rus.err.