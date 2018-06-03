вс, 03.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Оскорбивший русскоязычных Урмас Рейтельманн стал зампредом совета уполномоченных EKRE

Оскорбивший русскоязычных Урмас Рейтельманн стал зампредом совета уполномоченных EKRE

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Урмас Рейтельманн.

ФОТО: EKRE

Совет уполномоченных Консервативной народной партии (EKRE) на заседании в воскресенье переизбрал своим председателем Пауля Пуустусмаа, а его заместителем стал Урмас Рейтельманн, который несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей страны, передает Rus.err.

Родившийся в 1964 году на Сааремаа Пуустусмаа по образованию юрист. Он является членом Комиссии по надзору за финансированием партий и зампредом округа EKRE в Харьюском и Рапласком уездах.

В 2015 году в своем комментарии в Facebook Рейтельманн, занимая на тот момент пост пресс-секретаря Кайтселийта, оскорбил беженцев, назвав их "стекающейся в Европу грязью", а также назвал 300 000 русскоязычных жителей Эстонии "паразитирующими тиблами". Его оскорбительные высказывания в отношении русских жителей страны вызвали широкий резонанс в Эстонии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ