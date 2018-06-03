вс, 03.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллинне пьяная девушка без водительских прав протаранила 12 припаркованных автомобилей

В Таллинне пьяная девушка без водительских прав протаранила 12 припаркованных автомобилей

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Поврежденный в ДТП автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lõuna prefektuur

В ночь на субботу 18-летняя пьяная девушка протаранила в Таллинне 12 машин.

В субботу, 2 июня, около трех часов ночи стражи правопорядка получили сообщение, что в Таллинне на Мустамяэ-теэ один автомобиль повредил 12 других машин, передает Postimees.

На месте выяснилось, что за рулем была 18-летняя девушка, которая употребляла алкоголь. У нее нет водительских прав.

В связи со случившимся полиция начала производство.

Никто из людей не пострадал, размер имущественного ущерба выясняется.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ