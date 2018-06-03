В Таллинне пьяная девушка без водительских прав протаранила 12 припаркованных автомобилей
3 июня 2018 г., 14:41
В ночь на субботу 18-летняя пьяная девушка протаранила в Таллинне 12 машин.
В субботу, 2 июня, около трех часов ночи стражи правопорядка получили сообщение, что в Таллинне на Мустамяэ-теэ один автомобиль повредил 12 других машин, передает Postimees.
На месте выяснилось, что за рулем была 18-летняя девушка, которая употребляла алкоголь. У нее нет водительских прав.
В связи со случившимся полиция начала производство.
Никто из людей не пострадал, размер имущественного ущерба выясняется.