В Таллинне пьяная девушка без водительских прав протаранила 12 припаркованных автомобилей

В субботу, 2 июня, около трех часов ночи стражи правопорядка получили сообщение, что в Таллинне на Мустамяэ-теэ один автомобиль повредил 12 других машин, передает Postimees.

На месте выяснилось, что за рулем была 18-летняя девушка, которая употребляла алкоголь. У нее нет водительских прав.

В связи со случившимся полиция начала производство.