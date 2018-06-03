Видео: женщина-пилот посадила самолет на шоссе в час пик и впечатлила полицию

Девушка с 20-часовым опытом пилотирования посадила легкомоторный самолет на шоссе в городе Хаффингтон-бич, не задев при этом ни соседних машин, ни людей. Никакие объекты не были разрушены и никто не пострадал, говорится в комментарии очевидца под размещенной в YouTube видеозаписью посадки.

Как уточняется, ролик был снят 1 июня. К месту приземления самолета прибыли сотрудники полиции и пожарные, но возгорания и разрушений там не оказалось.

Более того, стражей порядка настолько вдохновила аккуратность девушки - пилота, что они посвятили ей целый пост в официальном Instagram полиции Хаффингтон-бич. В нем уточняется, что приземление произошло на пересечении Ньюлэнд-стрит и Гамильтон-авеню.

Как объяснили в полиции, девушке пришлось посадить самолет на шоссе из-за перебоев в работе двигателя. Сотрудники полиции похвалили пилота за "безупречные навыки". По их данным, сама девушка во время посадки не пострадала. "Из-за идеальной посадки поступило несколько звонков в наш диспетчерский центр, но они спокойно отправили офицеров, которые обнаружили пилота в безопасности и без травм", - говорится в посте.

"Мы хотели бы воздать должное этому пилоту за ее сообразительность и способность приземляться на улице города, не задев ни один объект и не причинив никому вреда на земле", - отметили полицейские. "Некоторые пилоты просто не знают, по какой стороне дороги ехать!" - пошутили в полиции.