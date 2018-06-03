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Президент Германии извинился перед геями

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ФОТО: Ralf Hirschberger / AP / Scanpix

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за преследование гомосексуалов не только в годы национал-социализма, но и в последовавшие десятилетия, передает DW.

В ходе официальной церемонии в воскресенье, 3 июня, в Берлине по случаю десятилетия памятника гомосексуалам, подвергшимся преследованиям при национал-социализме, федеральный президент сказал, что он просит прощения у представителей сексуальных меньшинств "за все страдания и несправедливости и за последовавшее длительное молчание".

Штайнмайер подчеркнул, что во времена национал-социализма частная сфера, жизнь, любовь и достоинство десятков тысяч гомосексуалов "самым уничижительным образом подвергались посягательству, отрицанию и оскорблениям". "Их личности уничтожались. Их пытали и отправляли в каторжные тюрьмы и концлагеря. Десятки тысяч таких мужчин погибли", - сказал он.

Президент ФРГ, однако, отметил, что несправедливость в отношении представителей сексуальных меньшинств продолжалась и после национал-социализма - в ГДР и в ФРГ. В Федеративной Республике на протяжении более чем 20 лет гомосексуалов "арестовывали, осуждали и сажали за решетку" на основании статьи 175-й, квалифицировавшей гомосексуальные действия как преступление.

Штайнмайер заявил, что сегодня сексуальная ориентация и сексуальная идентичность всех геев, лесбиянок, бисексуалов, транс- и интерсексуалов, "естественно, находятся под защитой нашего государства", добавив, однако, что в борьбе против гомофобии еще предстоит проделать кое-какую работу. "Мы не можем с удовлетворением почивать на лаврах, пока гомофобные оскорбления сегодня раздаются на школьных дворах как нечто само собой разумеющееся", - пояснил президент ФРГ.

Памятник гомосексуалам, подвергшимся преследованиям при национал-социализме, был открыт в Берлине в мае 2008 года. Он находится в парке Тиргартен рядом с памятником жертвам Холокоста.

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